Paura in viale Mentana: auto si ferma al semaforo e prende fuoco

Stava procedendo lungo viale Mentana quando all'altezza del semaforo, all'improvviso, è iniziato ad uscire del fumo dal cofano del mezzo. Paura la mattina del 18 gennaio in pieno centro a Parma: il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a togliere le chiavi. Dopodichè ha chiamato i Vigili del Fuoco, avvertendo del rischio di incendio per la sua auto. La Lancia Y, alimentata a Gpl, in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme: prima il fumo è via via aumentato, poi le fiamme si sono impossessate nel mezzo. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri che hanno chiuso un tratto di strada, per sicurezze per permettere le operazioni di spegnimento del mezzo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno messo in sicurezza il veicolo. L'incendio non è arrivato alle bombole di Gpl, poste nella parte posteriore del mezzo. Non ci conoscono le cause dell'incendio che ha distrutto l'auto: molti i curiosi che si sono fermati a guardare. Una colonna di fumo si è levata ed era visibile anche dalla zona della stazione ferroviaria.