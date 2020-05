Grosso incendio in un fienile a Gainago: in fiamme 300 balloni di fieno

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio all'interno di un'azienda agricola a Gainago di Torrile. Le fiamme, che si sono levate alte a partire dal fienile, hanno avvolto e bruciato circa 300 balloni di fieno. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Parma con quattro mezzi: gli operatori del 115 hanno lavorato per domare l'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento. Per alcune ore i Vigili del Fuoco hanno azionato i mezzi per cercare di limitare i danni. Nella mattinata dell'8 maggio sul posto è presente una squadra, che sta ultimando le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

