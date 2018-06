Incendio nella notte in una legnaia di via Viazzolo Alto

Incendio nella notte tra il 29 ed il 30 giugno all'interno di una legnaia in via Viazzolo Alto a Parma, nei pressi dello stabilimento di un'azienda. Le fiamme sono divampate per motivi in corso di accertamento: è subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco. L'intervento degli operatori del 115 è iniziato alle ore 5: ad un prima squadra, che si è recata immediatamente sul posto, se n'è aggiunta una seconda di supporto. Le operazione di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area si sono concluse alle 8.30.