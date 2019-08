Ciclista travolto a Mulazzano: trasportato in rianimazione, è grave

Martedì nero sulle strade della Provincia di Parma. Intorno alle 12:25, sulla strada che porta a Mulazzano, è stato investito un giovane ciclista colpito in pieno da un'auto in corsa. La strada è rimasta chiusa per favorire i soccorsi. Sul posto si è portato l'elisoccorso, volato dal Maggiore per trasportare il paziente in condizioni gravi per l'impatto violento, nel reparto di Rianimazione.

Sempre nella mattinata, lungo la strada che porta ad Albareto, due auto si sono scontrate. I passeggeri coinvolti non sono in pericolo di vita, per fortuna, ma sono stati portati al Maggiore per dei controlli, con ferite di media gravità.