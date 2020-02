Cade da due metri mentre taglia una pianta: 56enne gravissimo al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio a Sant'Andrea di Busseto, nel cortile della chiesa. Un artigiano albanese di 56 anni, mentre stava tagliando una pianta, è precipitato da un'altezza di circa due metri. Le cause dell'incidente sul lavoro sono in corso di ricostruzione, L'impatto è stato molto violento: sul posto è arrivata un'ambulanza e l'elisoccorso, partito dall'Ospedale Maggiore di Parma, che ha trasportato d'urgenza il lavoratore al Pronto Soccorso. L'uomo ha riportato traumi in varie parti del corpo e si trova attualmente in gravi condizioni di salute. La prognosi è riservata. Sul posto anche i carabinieri di Busseto e gli operatori della Medicina del Lavoro di Fidenza.