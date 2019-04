Tragedia in un'azienda agricola di Cozzano: 26enne muore travolto da un ballone di fieno

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 12 aprile, a Cozzano di Langhirano all'interno di un'azienda agricola che si trova lungo la strada provinciale tra Langhirano e Calestano. Un giovane lavoratore di 26 anni, Massimo Ruffini, è morto in seguito ad un grave incidente sul lavoro. Il giovane sarebbe stato travolto da un ballone di fieno. Il giovane morto, Massimo Ruffini, era il titolare dell'azienda insieme al padre.

L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 11. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'elisoccorso, che si era alzato in volo dall'Ospedale Maggiore, non è intervenuto. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato al decesso del ragazzo.

