Tragedia a Branzone di Valmozzola, trattore ribaltato: muore agricoltore 66enne

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio a Branzone di Valmozzola. Un agricoltore di 66 anni è deceduto verso le ore 16.30 mentre stava lavorando all'interno del suo campo agricolo. Il trattore sul quale si trovava si è ribaltato e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli operatori del Soccorso Alpino, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le ferite riportate dal lavoratore erano troppo gravi e non è sopravvissuto. Sul posto i carabinieri stanno effettuando gli accertamenti previsti per legge e i Vigili del Fuoco. L'incidente si è verificato in un'area scoscesa ed impervia.

Aggiornamenti a breve