Salsomaggiore, operaio schiacciato dall'escavatore ribaltato: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella serata di oggi, giovedì 18 aprile, poco prima delle ore 20. Per cause in corso di accertamento un operaio è rimasto gravemente ferito in seguito al ribaltamento di un escavatore, avvenuto nella frazione di Cangelasio Costa. Sul posto i soccorritori del 118: l'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore per soccorrere il lavoratore ferito.