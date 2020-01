Si schianta fuori pista: muore sciatore parmigiano di 39 anni

Uno sciatore di 39 anni di Parma è morto verso mezzogiorno di sabato 11 gennaio, in seguito ad un incidente sulle piste da sci nel comprensorio di Pempeago/Obereggen, tra Alto Adige e Trentino. Alcuni sciatori hanno lanciato l'allarme dopo aver avvistato un corpo in un pendio, diversi metri sotto al livello della pista.

In pochi istanti il personale degli impianti ha chiamato i carabinieri: sul posto è stato inviato l'elicottero da Trento. Il medico rianimatore è stato calato direttamente sul luogo dell'incidente, ma il suo intervento si è rivelato purtroppo vano.

Lo sciatore giaceva nella neve senza vita. La ricostruzione della dinamica dell'accaduto è affidata alla polizia, presente anche in fase di soccorso con alcuni agenti-sciatori. Difficile stabilire se l'uomo sia morto per l'impatto con la neve fuori pista o abbia perso il cotrollo degli sci per un malore, rivelatosi poi fatale. Per il momento si può solo escludere l'intervento di terzi.