Muore a 28 anni nell'auto ribaltata in A1: Alexandra era dipendente del Comune di Parma

Alexandra La Torre, una ragazza solare che le colleghe di lavoro adoravano anche per la sua professionalità è morta tragicamente nell'incidente lungo l'autostrada A1 che si è verificato nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre all'altezza di Fontanellato. La Panda sulla quale viaggiava Alexandra si è ribaltata, per cause in corso di accertamento: non è chiaro perchè il mezzo abbia urtato i new jersey, presenti lungo l'autostrada nella zona dei lavori. L'auto si è ribaltata ed è stata poi centrata in pieno da un furgone Iveco Daily, guidato da un 27enne che ha riportato ferite lievi. Alexandra, dipendente del Comune di Parma dal 2013, era stata da pochi mesi spostata all'Ufficio Finanziamenti e Politiche Comunitarie, un sogno per lei che aveva studiato lingue. Prima lavorava presso l'Ufficio del personale.