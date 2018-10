Traversetolo: un paese in lutto per ricordare Anna

Anna Pallini è morta a 16 anni mentre si trovava a bordo della Fiat Panda a metano, guidata dal fratello Matteo di 18 anni: il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 ottobre, lungo la strada che collega Basilicagoiano a Traversetolo. Anna viveva con il padre, la madre e il fratello proprio a Traversetolo: oggi in molti la ricordano, dai volontari della Croce Azzurra, che conoscono il fratello 18enne poiché frequenta i volontari dell'associazione al sindaco Simone Dall'Orto che conosce personalmente la famiglia. Una tragedia inspiegabile che ha strappato alla vita una ragazza di soli 16 anni: molti in paese ancora non si danno pace per quel che è successo. L'amico dei due fratelli, il 17enne che era con loro nell'auto è ancora ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma.