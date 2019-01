Auto contro bicicletta in via degli Uberti: ciclista grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato alle ore 13.30 di oggi, martedì 15 gennaio. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta sono venute a contatto all'incrocio tra via degli Uberti e viale La Grola. In seguito all'incidente il ciclista è rimasto ferito: sul posto sono arrivate in pochi istanti sia l'ambulanza che l'automedica: il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi previsti per legge.