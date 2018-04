Cicloamatore ha un malore, i compagni lo salvano: 70enne gravissimo a Vaio

Si è accasciato al suolo dopo essere stato colpito da un infarto ma è stato rianimato da un compagno di viaggio: gli altri hanno agevolato l'arrivo dei soccorsi. Anche grazie a questi interventi un cicloamatore di 70 anni, che stava facendo un giro in bicicletta con un gruppetto di ciclisti di San Secondo è riuscito a salvarsi, ed ora si trova ricoverato in condizioni gravissime all'Ospedale Di Vaio di Fidenza. Nella giornata di ieri alcuni cicloamatori hanno deciso di fare un giro sulle colline intorno a Fidenza: nei pressi dell'abitato di Santa Margherita uno di loro, un 70enne, ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Uno dei colleghi ha praticato all'uomo un massaggio cardiaco mentre gli altri hanno chiamato i soccorsi, agevolando poi il loro arrivo. L'uomo si trovava a terra in mezzo alla strada ed era pericoloso: gli altri cicloamatori quindi hanno segnalato la presenza del ferito agli automobilisti. Sul posto è arrivata l'automedica della Croce Rossa di Fidenza e l'ambulanza di Noceto: l'uomo è stato trasportato all'Ospedale Di Vaio, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate particolarmente gravi dai medici.