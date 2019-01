Fidenza: 94enne ubriaco entra nel sottopasso con il rosso e provoca un incidente

E' passato con il rosso e si è introdotto, con la sua auto, all'interno del sottopasso che da via Mazzini porta a via Marconi a Fidenza. Un tunnel molto stretto che non permette il passaggio di due mezzi in contemporanea e che è infatti regolato da un semaforo. Nella giornata di ieri un 94enne, che si trovava alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, è entrato nel tunnel con il rosso. Dall'altro lato stavano giungendo alcune auto, passate regolarmente con il verde. Una delle auto non è riuscita ad evitare il mezzo dell'anziano. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi: l'anziano aveva bevuto più del consentito prima di mettersi alla guida, il suo tasso alcolemico era superiore a quello consentito per legge.