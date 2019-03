Caos in A1 tra incidenti e incendi: 4 chilometri di coda

Traffico intenso e code in A1 nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo. Tra Fidenza e Parma, a causa di alcuni incendi che si sono sviluppati a partire dalle sterpaglie di fianco alla carreggiata dell'A1, si sono formati alcuni chilometri di coda, in corrispondenza in particolare dello svincolo per l'A15. Tra le uscite di Parma Centro e quella per Terre di Canossa si sono formati almeno 4 chiloemtri di coda in seguito ad un incidente che si è verificato nel tratto reggiano dell'autostrada.