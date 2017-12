Scontro tra tre auto e un furgone in A1: un morto

Una persona è morta e due sono rimaste ferite nel gravissimo incidente che si è verificato la mattina di oggi, sabato 30 dicembre in autostrada A1 tra Modena Sud e Modena Nord. Secondo le prime informazioni tre auto si sarebbero scontrate con un furgone: la dinamica del grave scontro è al vaglio degli uomini della Polizia Stradale che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il fugone, in seguito allo scontro con le tre auto si è ribaltato: il punto dell'impatto sarebbe stato il passaggio dalla prima corsia, quella più lenta dove transitano i camion a quelle più veloce dove, solitamente, transitano le auto. A causa dell'incidente si sono verificati 5 chilometri di cosa ma il tratto autostradale è stato chiuso per parecchio tempo, per rendere possibili le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata, oltre che di rimozione dei quattro mezzi coinvolti.