Tir tampona un'ambulanza in A15, tre feriti: grave il paziente a bordo

Aveva appena caricato una persona colta da malore quando è stata tamponata da un tir, mentre si immettiva in Autocisa, in corrispondenza del casello di Fornovo. Un'ambulanza è stata convolta in un incidente che si è verificato la mattina di giovedì 2 agosto alle ore 9.30. Le cause dello scontro non sono ancora chiare, così come la dinamica: il mezzo di soccorso, che si era portato in zona per soccorrere una persona che era stata colta da un malore, è stato tamponato da un camion con bisarca. In conseguenza dello scontro tre persone sono rimaste ferite, tra cui il paziente che era stato appena soccorso. Le sue condizioni sono gravi ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma, dove sono stati trasportato i feriti: due hanno riportato traumi gravi mentre il terzo è ferito lievemente.

Aggiornamenti a breve