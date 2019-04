Camion si ribalta in A15 tra Berceto e Pontremoli: muore l'autista

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, lungo l'autostrada A15, tra Berceto e Pontremoli. Per cause in corso di accertamento un autoarticolato si è ribaltato mentre stava percorrendo la strada in direzione Parma: per il conducente non c'è stato nulla da fare. E' deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 mentre l'elisoccorso non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo. In quel momento infatti una forte pioggia si stava abbattendo proprio sulla Cisa. In conseguenza dell'incidente e per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi l'autostrada A15 è stata chiusa nel tratto interessato: si sono formati diversi chilometri di coda anche in A1. Grazie al nostro lettore Francesco per l'immagine.