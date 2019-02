Tamponamenti a catena in A22: muore un 69enne parmigiano

Un 69enne di Parma, Dino Ghezzi, è morto nel maxi tamponamento che si è verificato la mattina di oggi, giovedì 21 febbraio in A22, a causa della nebbia fitta, tra l'allacciamento dell'A4 e il casello di Verona Nord. Secondo le prime informazioni il 69enne stava percorrendo l'autostrada in direzione di Verona insieme ad un amico, quando sono rimasti coinvolti in uno dei numerosi sinistri. A quel punto i due sarebbero scesi dall'auto per mettersi al riparo, quando sono stati travolti: non è ancora chiaro se siano stati investiti direttamente da un'altra auto o se sia stata una sfortunata carambola, ma per Ghezzi non c'è stato niente da fare, mentre l'uomo che era con lui se l'è cavata senza gravi conseguenze

Gli incidenti si sono verificati prima delle 9 del mattino sulla carreggiata Nord, poi sono stati registrati anche sulla carreggiata che conduce verso Carpi: sono circa un centinaio i veicoli coinvolti tra auto e mezzi pesanti. Oltre alla nebbia, a provocare questa disastrosa situazione potrebbero esserci anche velocità e distrazioni al volante, stando a quanto fanno sapere dalla Polstrada.

Sul posto sono state inviate tutte le macchine della Polizia Stradale, numerosi mezzi del 118 e gli operatori dell'autostrada. I vigili del fuoco sono accorsi con 39 unità e 10 mezzi, che si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza i veicoli e aiutare le persone rimaste incastrate negli abitacoli. I pompieri inoltre hanno aiutato il Suem a portare via coloro che sono rimasti al freddo dalla zona degli incidenti: le loro operazioni si sono concluse intorno alle 13.30.

I feriti in tutto sarebbero una quarantina, sei dei quali gravi, e sono stati trasportati negli ospedali di Mantova, Peschiera, San Bonifacio, e Verona (borgo Trento e borgo Roma). Per praticamente l'intera mattinata l'autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, così come i caselli di Carpi, Reggiolo/Rolo, Pegognaga, Nogarole Rocca, Mantova Sud e Nord.