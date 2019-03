Scontro auto-bici in via Burla: ferito grave al Maggiore

Grace incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una bicicletta si sono scontrate mentre percorrevano via Burla a Parma. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il ciclista ferito all'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanze e l'automedica, anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.