Scontro auto-scooter in via Azzali: un ferito grave

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 maggio, si è verificato un grave incidente in via Azzali che ha coinvolto un'auto ed uno scooter: i due mezzi si sono scontrati. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto, dopo aver ricevuto l'allerta, si sono portate le squadre degli operatori sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto al conducente dello scooter lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore.