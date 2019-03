Automedica tamponata da un pirata della strada in via Mantova: volontaria della Croce Rossa ferita

Grave episodio nella notte tra il 21 ed il 22 marzo in via Mantova a Parma. Un'automedica, che era uscita per un servizio di soccorso, è stata tamponata violentemente da un'auto pirata: il conducente del mezzo non si è fermato per i soccorsi ed è scappato. Una volontaria della Croce Rossa, che si trovava all'interno del mezzo, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe grave ma non in pericolo di vita. E' caccia all'uomo: la polizia Municipale sta cercando il pirata della strada che è scappato subito dopo aver causato l'incidente.