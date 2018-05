Scontro tra cinque auto in A1 tra Parma e Fidenza, una si ribalta: tre feriti

Una grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 16 maggio, in autostrada A1, all'altezza del chilometro 92 Nord. Secondo le prime informazioni nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti cinque mezzi: una delle auto si è ribaltata. Sul posto le squadre di soccorso: ambulanze e automediche. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma, ma poi è rientrato in sede. Le condizioni dei feriti sembrano essere meno gravi di quanto sembrava in un primo momento. I Vigili del Fuoco sono partiti dalla caserma di via Chiavari per raggiungere l'A1, all'altezza di Soragna, tra le uscite di Parma e quella di Fidenza. Tra l'ingresso di Parma il bivio per l'A15 si sono formati 2 chilometri di cosa in direzione Milano, in seguito all'incidente.

A breve ulteriori aggiornamenti