Tamponamento tra due tir in A1: ferito grave al Maggiore

Un violento tamponamento tra due mezzi pesanti si è verificato nel pomeriggio di lunedì 6 maggio lungo l'autostrada A1 in direzione Sud al chilometro 84. Per cause in corso di accertamento due tir, che proseguivano nella stessa direzione di marcia, si sono scontrati. Ad avere la peggio uno dei due camionisti che è rimasto gravemente ferito all'interno dell'abitacolo del mezzo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Parma, anche i Vigili del Fuoco di Piacenza con un autogru e quelli di Fiorenzuola d'Arda, che hanno inviato una squasra sul posto. Gli operatori del 115 hanno lavorato per estrarre il conducente ferito, rimasto incastrato all'interno del camion. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: l'elisoccorso, che si è alzato in volo dal Maggiore di Parma, lo ha trasportato d'urgenza in ospedale.