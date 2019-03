Auto finisce nel canale, due feriti incastrati liberati dai Vigili del Fuoco: grave donna 69enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo. Erano da poco passate le ore 14 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada mentre stava percorrendo strada Baganzola ed è finita nel canale. Le due persone che si trovavano all'interno del mezzo, un uomo di 71 anni e una donna di 69 anni, sono rimaste incastrate. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Gli operatori del 115 hanno lavorato per far uscire le persone dal veicolo. Dopodichè i due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il 71enne è stato dimesso mentre la donna di 69 anni è ricoverata al Pronto Soccorso nell'area rossi. Sul posto gli agenti della Municipale stanno cercando di capire cosa possa essere successo dopo aver effettuato i rilievi.