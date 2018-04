Scontro tra due biciclette ai Boschi di Carrega: ragazza di 21 anni grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, sabato 7 aprile, a Sala Baganza, all'interno dei Boschi di Carrega. Due giovani si trovavano all'interno del Parco Regionale a bordo delle loro biciclette: probabilmente stavano facendo un giro nell'area verde. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, le due bici si sono scontrate: la conducente del mezzo è stata soccorsa dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. L'area dei Boschi di Carrega è molto frequentata dai ciclisti che, lungo i percorsi previsti, effettuano escursioni anche in mountain bike. La dinamica dell'incidente, che è avvenuto alle ore 20.50, è in corso di ricostruzione. Secondo le prime informazioni la ciclista, una ragazza di 21 anni, avrebbe riportato diversi traumi. La giovane, che ha riportato un trauma cranico, è ricoverata nel Reparto di Neurologia del Maggiore: è cosciente e le sue condizioni di salute sono stabili.