Ciclista trovato a terra ai Boschi di Carrega: grave al Maggiore

Grave incidente nel primo pomeriggio di domenica 27 maggio. Un ciclista è stato ritrovato a terra all'interno dei Boschi di Carrega: non è ancora chiara la dinamica. E' possibile che il conducente della bicicletta sia caduto da solo oppure che siano stati coinvolti altri mezzi: sono in corso gli accertamenti per stabilirlo. Gli operatori sanitari del 118 si sono recati sul posto dopo aver ricevuto una chiamata, hanno prestato le prime cure all'uomo e l'hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore: sul posto l'automedica dell'Assistenza Volontaria di Felino, Collecchio e Sala e l'ambulanza della Croce Verde di Fornovo.

A breve ulteriori aggiornamenti