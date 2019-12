Paura a Samboseto, frontale tra un'auto e un'autocisterna di gas: un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, a Samboseto, nel comune di Busseto. Erano da poco passate le ore 10 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata frontalmente con un'autocisterna che trasportava da gas, proveniente dalla direzione opposta di marcia. L'allarme per i soccorsi è scattato subito: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso, che ha trasportato un uomo ferito gravemente al Pronto Soccorso. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia Locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge e sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.