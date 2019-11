Auto esce di strada a Casale di Felino: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 15 novembre a Casale di Felino, in via Filippo di Borbone. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada ed è finita nel fosso: il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato nel canale. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ferito dal veicolo. Il conducente è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Non si troverebbe infatti in pericolo di vita.