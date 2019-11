Schianto a Castelguelfo sotto la pioggia: il 47enne resta gravissimo al Maggiore

Resta ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il conducente di una station wagon che, nella serata di sabato 16 novembre, è finito fuori strada, abbattendo un cartello stradale per poi ribaltarsi. L'uomo, un 47enne residente a Noceto e di origine sarda, ha riportato ferite gravissime in seguito allo schianto. In quel momento era in corso un nubifragio: la polizia stradale ha effettuato i rilievi previsti per legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.