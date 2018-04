Auto esce di strada a Castione Marchesi: due feriti gravi

Grave incidente nella serata di ieri. giovedì 26 aprile, a Castione Marchesi, frazione del Comune di Fidenza. Il conducente di un'auto, che stava transitando in zona, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. L'auto è finita nel canale: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver effettuato le prime cure, hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condiizioni delle duie persone che si trovavano in auto sono giudicate di media gravità. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Ora restano da capire le cause dell'incidente.