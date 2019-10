Tragico incidente a Castione Marchesi: muore un bimbo di tre anni

Tragico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre. Un bambino di tre anni ha perso la vita nel corso di un grave incidente stradale, che si è verificato a Castione Marchesi, frazione del Comune di Fidenza. Le cause e la dinamica dell'incidente stradale sono in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni il bimbo si trovava nel seggiolino nel sedile posteriore dell'auto della madre 30enne. Il veicolo, che stava transitando lungo la provinciale che collega Fidenza a Castione Marchesi, ha sbandato ed è finito fuori strada. Le cause sono in corso di accertamento: l'auto, una Citroèn, stava percorrendo la rampa nei pressi di un viadotto. L'auto è finita in un canale ed è poi caduta nella strada sottostante. Sul posto i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la polizia locale. Il bimbo, che è stato trasportato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Vaio: per lui non c'è stato nulla da fare. La madre, che ha riportato ferite lievi, è sotto choc.

