Auto esce di strada e si ribalta a Chiusa Ferranda: conducente grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 14 marzo a Chiusa Ferranda, frazione del comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada e si è ribaltata al centro della carreggiata. Il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo che è poi uscito dalla carreggiata. All'interno la persona ferita è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata al Pronto Soccorso del Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute.