Scontro tra camion e auto a Citerna, tre feriti: uno grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 17 febbraio a Citerna, lungo la Fondovalle Taro. Per cause in corso di accertamento verso le ore 20.30 un'auto ed un camion si sono scontrati violentemente. In conseguenze dello schianto tre persone sono rimaste ferite. Uno dei tre feriti si trova in gravi condizioni di salute al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivate le ambulanze, che hanno soccorso i feriti, e i VigilI del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dall'abitacolo ed hanno poi messo in sicurezza l'area.

Aggiornamenti a breve