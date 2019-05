Auto esce di strada sull'Asolana: conducente grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, dopo le ore 22.30 lungo la strada Asolana a Colorno. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la strada da Colorno in direzione Parma, è uscita di strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale. Sul posto gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi al guidatore, che è rimasto ferito. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore dove ha ricevuto le prime cure. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.