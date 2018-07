Colorno, pauroso schianto frontale tra furgone e scooter: 54enne gravissimo

Pauroso scontro frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 luglio, tra un furgone ed uno scooter in strada Selva a Colorno. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente: in conseguenza del violento impatto lo scooter è stato sbalzato fuori dalla carreggiata ed ha finito la sua corsa nel prato adiacente alla strada. L'allarme è scattato subito: sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Colorno, che hanno prestato le prime cure al conducente dello scooter e poi l'hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Il ferito, un 54enne, ha riportato diversi traumi in alcune parti del corpo: la prognosi per ora è risarvata. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale dell'Unione Bassa Est che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.