Tragedia a Compiano: 37enne investito ed ucciso da un'auto

Tragico incidente nella serata di ieri lunedì 18 febbraio a Sugremaro, una frazione di Compiano. Per cause in corso di accertamento un pedone di 37 anni, che era appena sceso dalla sua auto è stato investito ed ucciso da un'auto in corsa. L'uomo è morto sul colpo in seguito al terribile impatto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Bedonia che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto c'era un 27enne.