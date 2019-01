Paura a Corcagnano, esce di strada e si ribalta in via Langhirano: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato verso l'ora di pranzo di oggi, venerdì 11 gennaio. Per cause in corso di ricostruzione un'auto, una jeep grigia della Toyota, è uscita di strada e si è ribaltata mentre stava percorrendo via Langhirano, poco dopo il cartello di Corcagnano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la Massese da Parma verso Langhirano: l'auto è uscita di strada, si è ribaltata e poi è tornata nella posizione iniziale, finendo nel canale. I soccorritori sono arrivati in pochi istanti: sul posto l'automedica, l'ambulanza e i Vigili del Fuoco. Il conducente, un uomo di una sessantina d'anni, è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico lungo via Langhirano, percorsa a quell'ora da diversi mezzi.