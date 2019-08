Pauroso scontro tra auto e bici a Corniglio: ciclista gravissimo al Maggiore

Pauroso scontro, nella mattinata di oggi, domenica 18 agosto, tra una bicicletta ed un'auto in località La Moretta, nel territorio del Comune di Corniglio. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed una bicicletta si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio il ciclista che è stato scaraventato sull'asfalto: ha riportato ferite molto gravi ed è stato soccorso in pochi minuti dagli operatori della Croce Verde di Langhirano. Trasportato all'Ospedale Maggiore è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime.