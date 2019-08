Corniglio, guidava ubriaco l'automobilista che ha investito il ciclista: il 55enne lotta tra la vita e la morte

E' stato trovato positivo all'alcoltest il conducente dell'auto che domenica mattina ha travolto un ciclista di 55 anni, che si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove lotta tra la vita e la morte. L'automobilista infatti aveva un tasso alcolemico di 0.8 grammi/litro: per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza. L'incidente era avvenuto alle ore 8 lungo la strada che collega Corniglio a Pastorello, lungo la provinciale 13. Il 55enne, che era stato soccorso da un'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Langhirano e poi trasportato al Maggiore con l'elisoccorso, ha riportato numerose ferite in varie parti del corpo