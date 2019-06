Donna investita da un'auto a Fidenza: 47enne gravissima

Grave incidente all'ora di pranzo nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, nel quartiere artigianale La Bionda a Fidenza. Per cause in corso di accertamento una donna di 47 anni è stata investita da un'auto tra via La Bionda e via Papini. I soccorritori dell'Assistenza Pubblica di Fidenza sono arrivati sul posto in pochi minuti con l'ambulanza e l'automedica. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. La persona ferita si trova nell'area rossi.

Aggiornamenti a breve