Pauroso frontale tra due auto a Salsomaggiore, una si ribalta e finisce nel campo: due feriti gravi

Due auto, una Golf bianca e una Panda di color amaranto si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo la provinciale che collega Fidenza e Salsomaggiore, a poche centinaia di metri dal cartello di Salso. L'incidente, che è avvenuto verso le ore 9 del 19 giugno, ha suscitato preoccupazione per la dinamica: lo scontro è stato molto violento ed uno dei due mezzi, la Panda, è finita nel campo dopo l'impatto: è probabile che si sia ribaltata e che sia poi finita nell'area verde di fianco alla provinciale. Il tettuccio ed il parabrezza infatti sono pesantemente danneggiati, così come la parte anteriore della Golf, completamente distrutta. E' subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivate ambulanze ed automedica del 118 che, dopo aver prestato le prime cure ai due feriti, li hanno trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione: sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che hanno diretto il traffico ed effettuato i rilievi.