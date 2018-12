Tamponamento a catena tra tre auto a Fidenza, tre feriti: uno grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 15 dicembre. Per cause in corso di accertamento tre auto sono state coinvolte in un tamponamento a catena tra Fidenza ed Alseno. I tre veicoli si sono scontrati violentemente e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Fidenza, l'automedica e l'ambulanza di Fidenza oltre che la Municipale. I tre mezzi si trovavano in località Rimale e stavano viaggiando da Fidenza in direzione di Alseno. Due feriti di lieve entità sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza mentre un ferito grave è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma.