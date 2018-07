Auto tira dritto alla rotonda ed esce di strada: feriti 4 giovani di Salsomaggiore

Quattro feriti di cui uno in gravissime condizioni. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Fiorenzuola sulla via Emilia. Intorno alle 4 di giovedì 12 luglio all'incrocio che porta alla zona industriale di via Spinazzi, una Mercedes Classe A con a bordo due ragazzi di 23 e 33 anni e due ragazze sempre della stessa età, tutti residenti a Salsomaggiore, ha attravesato la rotatoria per poi terminare la corsa in un campo che costeggia la strada. Sembrerebbe che i quattro procedessero a velocità sostenuta ma fortunatamente l'auto non si è ribaltata e nessuno è rimasto incastrato. Il 33enne alla guida ha riportato una trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma dall'ambulanza infermieristica dell'ospedale di Fiorenzuola. Le altre tre persone che erano con lui sono state soccorse da altre ambulanze giunte da Fiorenzuola e Carpaneto e dai sanitari del 118 sul posto con l'automedica. Sono stati trasportati al pronto soccorso di Piacenza in gravi condizioni che non farebbero comunque temere per la loro vita. I vigili del fuoco di Fiorenzuola si sono occupati di mettere in sicurezza l'auto, mentre carabinieri e polizia stradale hanno effettuato i rilievi.