Pedone travolto da un'auto a Fornovo: grave al Maggiore

E' ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il pedone che, nel pomeriggio di oggi lunedì 4 febbraio poco dopo le ore 15, è stato investito da un'auto mentre stava camminando in via Solferino a Fornovo. In pochi minuti sono arrivati sul posto ambulanza ed automedica che hanno prestato le prime cure al pedone, per poi trasportarlo d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge: dovranno ricostruire con esattezza l'episodio.