Pauroso frontale tra due auto ed un furgone a Pilastro: due donne gravi al Maggiore

Pauroso frontale poco dopo le ore 15 di giovedì 28 giugno lungo la variante di Pilastro, la Strada del Prosciutto. Per cause in corso di accertamento due auto, una Lancia Y e una Golf, si sono scontrate frontalmente: la Lancia Y è uscita di strada mentre la Golf è rimasta al centro della carreggiata, con la parte anteriore completamente distrutta. Anche la seconda auto ha riportato moltissimi danni. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un furgoncino bianco. Due donne sono rimaste gravemente ferite nello scontro: sul posto sono arrivati i soccorritori. Oltre alla Pubblica Assistenza di Langhirano, la Pubblica Assistenza di Traversetolo e l'automedica. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi la strada è rimasta chiusa. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area: le auto infatti hanno perso molto olio. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi di legge ed ha diretto il traffico che si è intensificato, in corrispondenza del luogo dell'incidente.

Aggiornamenti a breve