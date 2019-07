Schianto frontale a Ghiare di Berceto, tre feriti: due gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 20 luglio, a Ghiare di Berceto, nei pressi del bicio per l'A15. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente verso le ore 10. Uno dei due mezzi è finito fuori strada: tre persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre alla Croce Rossa Fornovese del Distaccamento di Solognano, è arrivato anche l'elisoccorso, che ha trasportato uno dei feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La seconda persona ha riportato ferite di media gravità mentre la terza persona coinvolta è rimasta ferita leggermente. Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Parma e di Borgotaro con un'autogru. I rilievi previsti per legge sono stati effettuatu dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Borgotaro.