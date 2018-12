Langhirano, auto esce di strada e si ribalta: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di oggi 21 dicembre. Erano da poco passate le 17 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto che stava percorrendo la strada Massese poco dopo il cartello dall'uscita da Langhirano è uscita di strada e si ribaltata. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra. Il conducente ferito è stato trasportato con l'elicottero del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Si sono verificati alcuni disagi al traffico in uscita da Langhirano: sul posto gli agenti della polizia Municipale per la gestione del flusso di auto e per i rilievi.