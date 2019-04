Ciclista investito da un'auto a Monchio delle Corti: 27enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 aprile a Monchio delle Corti. Un'auto, che stava facendo manovra per uscire da un parcheggio, ha investito un giovane di 27 anni che si trovava a bordo della sua bicicletta insieme al fratello. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione. Secondo le prime informazioni il ciclista sarebbe stato investito dall'auto in retromarcia: il conducente non si sarebbe accorto della presenza del giovane ciclista. Il 27enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.