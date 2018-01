Scontro frontale a Montechiarugolo: 31enne grave al Maggiore

UIn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 gennaio, tra Montechiarugolo e Montecchio Emilia, al confine tra i territori di Parma e di Reggio Emilia. Per cause ancora da accertare due auto, che stavano proseguendo in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente al centro della carreggiata. L'impatto è stato molto violento e i mezzi sono stati sbalzati per alcuni metri dal punto dello scontro. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno liberato una 31enne dalle lamiere: la donna, residente a Medesano, ha riportato diversi traumi. Per lei è scattato il ricovero d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La seconda conducente, anch'essa residente nel parmense, ha riportato ferite meno gravi. Sul posto, oltre alle ambulanze dell Croce Rossa di Cavriago, anche gli agenti della Polizia Pedemontana e quelli della Municipale della Val d'Enza, che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l'esatta dinanica dell'incidente. La donna ricoverata ha riportato diversi traumi.